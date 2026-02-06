Erdoğan, konteynerde kalan binlerce yurttaşı unuttu... 6 Şubat'ı böyle andı: 'Sözümüzü tuttuk'

Türkiye'nin sarsan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yılında hayatını kaybedenler anılıyor.

360 BİNİ AŞKIN YURTTAŞ KONTEYNERLERDE...

Depremden bu yana 3 yıl geçmesine karşın 360 bini aşkın yurttaş konteynerlerde yaşamaya çalışıyor.

Sorumluların yargılandığı deprem davaları ise ağır yürüyor. Kentler ise "normalleşmiş" değil.

ERDOĞAN, 6 ŞUBAT'I BÖYLE ANDI: 'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ise 6 Şubat mesajında "sözlerini tuttuklarını" iddia etti.

X hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, "Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.

Sözümüzü tuttuk."