Erdoğan: 'LGBT' diyorlar, güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? AK Parti'nin böyle bir derdi yok
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBTİ+'ları hedef alarak "'LGBT' diyorlar, güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? AK Parti'nin böyle bir derdi yok " ifadelerine yer verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı.
Erdoğan, konuşmasında, "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım" dedi.
Ardından Erdoğan, bu kez de hedefine LGBTİ+ları aldı. Anayasa değişikliği çağrısını yineleyen Erdoğan, "Kanun teklifleriyle oyalanmak yerine anayasa değişikliğiyle kalıcı çözüme kavuşturalım, aile kurumunu daha da güçlendirelim. LGBT diyorlar, güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Bunun kimlerle nasıl iş tuttuğunu biliyorsunuz. AK Parti’nin böyle bir derdi yok. Bize güçlü aile lazım" ifadelerini kullandı.
"HANGİ SİYASİ PARTİLER BUNLARLA İŞ TUTUYOR BİLİYORSUNUZ"
Erdoğan şu şfadeleri kullandı:
- Muhalefete çağrıda bulunduk. Aynı davetimizi tekrarlıyorum. İçeriği sinsiliklerle dolu yasa teklifiyle milletin vaktini çalmayın. Dürüstseniz kanun teklifleriyle oyalanmak yerine kalıcı çözüme kavuşturalım. Aile kurumunu daha da güçlendirelim. LGBT diyorlar. güçlü ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor biliyorsunuz. AK Parti'nin böyle bir derdi yok. Biz daha önceki çağrılarımızdaki gibi samimiyiz. Sözümüzün sonuna kadar arkasındayız.
- Aynı dürüst tavrı muhalefet partilerinin de göstermesini bekliyoruz. Türkiye artık en sancılı konuları hukuki zeminde çözecek iklime kavuşmuştur. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberlik zeminini güçlendirecek yeni adımlar atacağız. Ülkemizi küresel ekonomik krizden kurtaracak programımızı da başarıya kavuşturacağız. Bize demediğini bırakmayanların bugün aynı noktaya gelmeye başlamalarını tebessümle karşılıyoruz.
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