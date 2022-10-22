Erdoğan: 'LGBT' diyorlar, güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? AK Parti'nin böyle bir derdi yok

22 Ekim 2022 Cumartesi, 19:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı.

Erdoğan, konuşmasında, "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım" dedi.

Ardından Erdoğan, bu kez de hedefine LGBTİ+ları aldı. Anayasa değişikliği çağrısını yineleyen Erdoğan, "Kanun teklifleriyle oyalanmak yerine anayasa değişikliğiyle kalıcı çözüme kavuşturalım, aile kurumunu daha da güçlendirelim. LGBT diyorlar, güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Bunun kimlerle nasıl iş tuttuğunu biliyorsunuz. AK Parti’nin böyle bir derdi yok. Bize güçlü aile lazım" ifadelerini kullandı.

"HANGİ SİYASİ PARTİLER BUNLARLA İŞ TUTUYOR BİLİYORSUNUZ"



Erdoğan şu şfadeleri kullandı: