Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.
Açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede Macaristan Başbakanı Orban’ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi. "Gücünü ortak tarih ve kültürden alan ikili ilişkileri yeni dönemde birlikte daha ileri seviyeye taşıyacaklarına inandığını" dile getiren
AKP'li Cumhurbaşkanı, görüşmede ayrıca savunma sanayii alanında yakaladıkları ivmeyi sürdürmenin ve iş birliğini genişletmenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.
Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı.
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