Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:56
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Recep Tayyip Erdoğan Malezya

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