Erdoğan 23 Nisan oturumuna gelmedi, İsmailağa 'şeyh'i Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılmadı. Erdoğan, İsmailağa 'şeyh'i Hasan Kılıç'ın cenazesi için İstanbul'a gitti.
İsmailağa cemaatinin "şeyh"i Hasan Kılıç dün akşam yaşamını yitirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıç'ın ölümü nedeniyle üzüntülerini bildirip seçim öncesi yaptıkları görüşmeyi işaret ederek, "Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık" dedi.
Erdoğan "Rabbim, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, talebelerine ve tüm İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum" açıklaması yaptı.
Kılıç'ın cenazesinin bugün Fatih Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sakızağacı Mezarlığı'na defnedileceği duyuruldu.
Öte yandan Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılmadı. Erdoğan Meclis'teki oturum yerine Hasan Kılıç'ın cenazesine katılmak üzere İstanbul'a hareket etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY krizi büyüyor
- Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
- Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?
- İsmailağa ikiye bölündü!
- Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon!
- Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu
- Bakanlık, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti
- Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu
- Kulüpler Birliği ile TFF arasında gergin toplantı!