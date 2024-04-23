Erdoğan 23 Nisan oturumuna gelmedi, İsmailağa 'şeyh'i Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı

Yayınlanma: 23.04.2024 - 17:04

Güncelleme: 23.04.2024 - 18:59

İsmailağa cemaatinin "şeyh"i Hasan Kılıç dün akşam yaşamını yitirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıç'ın ölümü nedeniyle üzüntülerini bildirip seçim öncesi yaptıkları görüşmeyi işaret ederek, "Merhum Hasan Efendi ile kısa bir süre önce yüz yüze görüşmüş, kendisinin hayır duasını almıştık" dedi.

Erdoğan "Rabbim, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, talebelerine ve tüm İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum" açıklaması yaptı.

Kılıç'ın cenazesinin bugün Fatih Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sakızağacı Mezarlığı'na defnedileceği duyuruldu.

Öte yandan Erdoğan, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılmadı. Erdoğan Meclis'teki oturum yerine Hasan Kılıç'ın cenazesine katılmak üzere İstanbul'a hareket etti.