Erdoğan medyada 'taktik' değiştirdi: AKP'nin davetine Özlem Gürses ve Fatih Portakal'dan yanıt

25 Ekim 2022 Salı, 16:21

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı “Türkiye Yüzyılı” başlıklı ‘vizyon’ toplantısına çağrılan gazetecilerden olan Özlem Gürses ve Fatih Portakal kendisine gelen davetle ilgili kişisel YouTube kanalından açıklamalarda bulundu.

Toplantıya davet edilenler arasında, uzun yıllardır iktidar tarafından etkinliklere çağırılmayan Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol’un isimleri yer almıştı.

Gürses açıklamasında, aylar öncesinden planlanan bir programı olduğu için davete katılamayacağını ancak bir kez daha davet gelmesi durumunda olumlu cevap vereceğini söyledi.

Davete katılacağını açıklayan Portakal ise, “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım” ifadelerini kullandı.

GÜRSES: "DÜŞÜNÜRLERSE İYİ OLUR BENCE"

İlk olarak AKP’nin etkinliğinde “cumhuriyet” kelimesinin olmaması nedeniyle yapılan eleştirilerle ilgili konuşan Gürses, “Cumhuriyet kelimesinin olmamasına katılan arkadaşlar, acaba bunun neyi anlatmaya çalıştığını oturup düşünürler mi… Düşünürlerse iyi olur bence. Çünkü dünyada da Türkiye’de de yükselmekte olan bir dalga var. Ben olsam altılı masasının yerinde, gayet ciddiye alırdım bu olup bitmekte olanı” değerlendirmesini yaptı.

“HELALLEŞİYORLAR MI ONU BİLMİYORUM”

Toplantıya kendisinin de davet edildiğini anımsatan Gürses, uzun yıllar AKP etkinliğine çağırılmamasına rağmen bu toplantıya davet edilen gazetecileri kast ederek, “Bu listede olmak benim için şereftir. Bu isimler son derece nitelikli bir gazeteci kümesi buradaki isimlerin tamamı” diye konuştu. Daveti “önemli bir açılım” olarak yorumlayan Gürses, “Helalleşiyorlar mı onu bilmiyorum” ifadesini kullandı.

Kendisinin toplantının yapılacağı gün Gelibolu Belediyesi’nin düzenlediği ve Yaşar Aydın, Barış Pehlivan, Muharrem Erkek ve Ali Mert Taşcıer’in katılacağı “Türkiye’nin 2. Yüzyılında Cumhuriyet” başlıklı panelde moderatör olarak görev yapacağını belirten Gürses, davet için teşekkür ettiğini ancak aylar öncesinden planlanan bu etkinlik nedeniyle AKP’nin toplantısına katılamayacağını söylediğini dile getirdi.

"BEN O SALONA NASIL GİRECEĞİM?"

Gürses, bir kez daha davet gelirse buna olumlu cevap vereceğini kaydederek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ama bir kez daha davet gelirse gitmek istiyorum. Çünkü gözlerimle görüp size burada ne gördüğümü de bütün açıklığı ve şeffaflığıyla anlatmak istiyorum. Yalnız davet gelince şöyle bir sorun var. Benim artık Basın Kartım yok. 'İletişim Başkanlığı benim Basın Kartımı iptal ettiği için ben o salona nasıl gireceğim?' dedim. Onlar da dediler ki biz girişleri ayarlayacağız.”