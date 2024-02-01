Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

Yayınlanma: 01.02.2024 - 21:44

Güncelleme: 01.02.2024 - 21:49

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.