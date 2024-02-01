Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 21:44
Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.


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