Erdoğan muhalefeti hedef aldı, 'Terörsüz Türkiye' mesajı verdi: 'Hassas bir süreç yönetiyoruz'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan ve yaklaşık 3 buçuk saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuz etkilerini en fazla hissettiğimiz kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Yakın çevremizde savaş, çatışma, gerilim, siyasi ve ekonomik dalgalanmaların eksik olmadığı görülüyor. Daha önce küresel kasırgadan bahsetmiş, bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştim. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkan ve kabiliyetleri haiz olduğunu dile getirmiştim.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Liyakatlı, tecrübeli, donanımlı çalışkan kadroların yönetiminde ülkemizin başarılı şekilde zorlukların üstesinden geldiğini müşahade ediyoruz. Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşın bir istikrar, huzur, güvenlik adası olma vasfını hamdolsun muhafaza ediyor. Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının temelini bugün çok daha iyi anlıyoruz.

Yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirdiğimiz Avrasya, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İz mir Otoyolu gibi pekçok projemizin stratejik önemi bugün ortaya çıkıyor. Zamanında 50-51 milyar dolarlık bütçeyle ele aldığımız projeler bugün 90 milyara yaklaşıyor. Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz. Milletimiz yıllardır istifade ediyor. Bu yatırımlar Türk ekonomisine milyarlarca liralık katma değer sağlıyor. Savunma sanayinden sağlığa birçok alanda benzer bir tablo sözkonusu.

En son şehir hastanelerimizin nasıl hayat kurtardığını hep beraber gördük. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Her alanda bu dinamizmi bu atılımı yaşıyoruz. Şayet biz siyaseti, yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhalifleri itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık.

"VİZYONSUZLAR KOROSUNA HİÇBİR ZAMAN KULAK ASMADIK"

Biz bu vizyonsuzlar korosuna hiçbir zaman kulak asmadık. Onların ülkemiz için kurduğumuz hayallerimizle aramıza girmelerine müsaade etmedik. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. 238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Türkiye ekonomisini büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır.

Sadece ekonomi ve yatırımlarda değil temel hak ve özgürlüklerde de çok büyük ilerlemeler kaydettik. Reform hamlelerimizle on yıllardır milli iradenin tepesinde Demokles'in kılıcı sayesinde sallanan vesayete son verdik. Milletimize anasının ak sütü olan haklarını teslim etmenin yanı sıra demokrasimizin standardını yükselttik.

"ŞİMDİ HASSAS BİR SÜREÇ YÖNETİYORUZ"

Gezi olayları, 15 Temmuz ihaneti gibi kökü dışarıda girişimleri milletimizle birlikte bozguna uğrattık. Terörle mücadelede tarihi nitelikte başarılar elde ettik. Şimdi hassas bir süreç yönetiyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, huzurumuzun, kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerinden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz.

Biz ihtirasları boyunlarını aşanların aksine kökleri eski geçmişe uzanan kadim devlet geleneğine sahibiz. Tam 1000 yıldır istiklaline halel getirmeyen özgürce yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Ayağına çelme takılınca, yolu kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet de değiliz. Hele hele tehditler karşısında ürkecek, korkacak, çekinecek, tehdit diline boyun eğecek millet, böyle bir devlet ve ülke hiç değiliz. Türkiye hedeflerine er ya da geç ama mutlaka ulaşacaktır.

Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer dost ve kardeş topluluklarla kalplerimiz tam 1000 yıldır beraber atıyor. İnşallah gelecekte de birlikte atmaya devam edecek. İster Sünni ister Şii, ister Kürt, ister Arap, ister Türkmen olsun, yarın başımız dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız."