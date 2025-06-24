Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda’ya gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, zirvede Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve risklerin stratejik düzeyde ele alınacağını belirtti. Zirvenin ana gündem maddesinin ise, müttefik ülkelerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamına uygun şekilde artırılması amacıyla yeni bir “Savunma Yatırım Taahhüdü” olacağı bildirildi.



İKİLİ GÖRÜŞMELER DE PLANLANIYOR

Zirve kapsamında NATO’nun belirlediği temel tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma alanındaki çalışmaların da değerlendirileceğini ifade eden Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığını kaydetti.