Erdoğan'ın memleketi İmamoğlu için sokaktalar: 'Demokrasi' ve 'Adalet' yazılı tabut taşındı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 09:40

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:42

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı ülke genelinde başlayan protesto eylemleri devam ediyor.

Fındıklı belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, “Aslında bu gecelerin yaşanmamasını temenni ederdik çünkü bu ülkede Demokrasi ve özgürlüklerin olmasını isterdik ama ne yazık ki dün itibari ile bu ülkede darbe yapıldı, bu darbeye karşı halkımızın sivil itaatsız bir şekilde darbede mağdur olan önderlerini parti yöneticilerini belediye başkanlarına sokaklarda sahip çıkmaya çalışıyor. Sokak özgürlüktür İmamoğlu’nu sokak özgürleştirecek” dedi.

Rize Fındıklı’da demokrasi nöbeti tutan onlarca yurttaş ellerinde meşaleler üzerinde "demokrasi" ve "adalet" yazılı tabutla yürüyüş yaptı. Sakıp Sabancı caddesinden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi boyunca devam etti.

Yürüyüşe katılan yurttaşlar, yürüyüş boyunca, “Erdoğan istifa”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Her şey çok güzel olacak”, ”Hak hukuk adalet “, “Direne direne kazanacağız”, “Ekrem Başkan yalnız değildir”, “Diplomasız Erdoğan", “Bezduk senden Erdoğan” sloganları attı.

Gerçekleşen meşaleli eyleme Ardeşen CHP Belediye Başkanı Enver Atagün, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Esnaf Odaları Başkanı Şakir Erduran, İnsan Hakları Rize Temsilciliği, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri ile çok sayıda yurttaş destek verdi.

"SOKAK ÖZGÜRLÜKTÜR İMAMOĞLU'NU SOKAK ÖZGÜRLEŞTİRECEK"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Aslında bu gecelerin yaşanmamasını temenni ederdik çünkü bu ülkede demokrasi ve özgürlüklerin olmasını isterdik ama ne yazık ki dün itibari ile bu ülkede darbe yapıldı. Bu darbeye karşı halkımızın sivil itaatsiz bir şekilde darbede mağdur olan önderlerini parti yöneticilerini belediye başkanlarına sokaklarda sahip çıkmaya çalışıyor. Bizlerde belediye başkanları olarak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımızın hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasını protesto ediyor ve Ekrem İmamoğlu’na yapılan bu haksız uygulamaya karşı her türlü direnişin meşru bir direniş olduğunu düşünüyorum, sokak özgürlük demektir sokak Ekrem İmamoğlu’na da özgürlük getirecektir ve bu ülkeye cumhurbaşkanı yapacaktır diyorum. Ekrem Başkan kendisini millete emanet etti. Biz de o emaneti aldı bizde bu emaneti sahiplenmeye çalışıyoruz" dedi.

"BİRLEŞE BİRLEŞE DİRENECEĞİZ"

Eyleme katılarak destek veren Ardeşen CHP Belediye Başkanı Enver Atagün, "AKP hükümeti aylardır yıllardır belediye başkanlarımıza kamu vicdanında kabul edilemeyecek bir şekilde tutukluyor içeride tutuyor. Bugüne kadar vatandaşlarımızın tepkisi bu durdurmaya yetmedi, şu an CHP’nin cumhurbaşkanı adayını tutukladı, eğer bu toplum bunu kabullenirse buna tepkisini gösterip bunu ortadan kaldıramazsa bir sonraki çıkışımız yok. Bunu durdurmamız lazım geri gelmememiz lazım en yüksek şekilde tepkimizi dile getirmemiz lazım. Bunu başaracağız birleşe birleşe kazanacağız direne direne kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlar merkez cami önüne bıraktıkları tabutun başında adalet ve hukuku savunacaklarını buna sahip çıkacaklarını dile getirerek eylemlerine son vererek başlattıkları demokrasi nöbetine devam etmek için Kadirhan Kadıoğlu sosyal yaşam merkezindeki nöbetlerine devam etti.