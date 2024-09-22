Erdoğan, New York'ta

Yayınlanma: 22.09.2024 - 08:31

Güncelleme: 22.09.2024 - 08:31

John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na inen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki yetkililer de ABD’ye geldi.

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 79. Genel Kuruluna katılacak. Önemli mesajlar vermesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda önemli mesajlar verecek.