Erdoğan oğlunun vakfından vazgeçemedi: Akşener'den aldığı tazminatı TÜRGEV'e bağışladı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinden önce Denizli’de söylediği, “Benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi?” ifadesine verdiği yanıt üzerinden açılan tazminat davasında çarptırıldığı para cezasına tepki göstermişti.

Akşener, tazminat cezası için “Benim param helaldir. Biraz da helal para yesinler!” ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Akşener'den aldığı 55 bin TL'lik tazminatı TÜRGEV'e bağışladığını söyledi.

İYİ Parti kaynaklarından öğrendiği bilgiyi de aktaran Saymaz, Akşener'in yakın çevresine “Helal para yemeyi göze alamadılar” dediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimler sırasında Denizli’de “Benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi?” ifadeleriyle Millet İttifakı’nı hedef almasının ardından İYİ Parti lideri Akşener Erdoğan’a yanıt vermişti.

Denizli’de konuşan Akşener “Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer nasılsınız? İyi misiniz? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan Denizlililer iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer size terörist dediler, iyi misiniz?” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu polemiğin uzamasıyla Erdoğan, Akşener’in, kişilik haklarına saldırı kastıyla ağır hakaretlerde bulunduğunu, bu sözlerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini iddia ederek dava açtı.

Mahkeme, Akşener’i iki ayrı konuşmadan ötürü 20’şer bin TL olmak üzere toplam 40 bin TL tazminata mahkûm etti. Yargılama gideri ve faiziyle birlikte fatura 74.705 TL’ye çıktı.