Erdoğan: Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara hesap soracağız

24 Kasım 2022 Perşembe, 15:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü için 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programda konuştu.

Açıklamalarına İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ve Karkamış'a yapılan roketli saldırıda şehit olan öğretmenleri anarak başlayan Erdoğan, "Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

Öğretmenlik kariyer sınavı sonuçlarını da paylaşan Erdoğan, "66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm öğretmenlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm öğretmenlerimize şahsım, eşim ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda şehit olan Arzu Özsoy ile Karkamış'ta şehit edilen Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun inşallah.

Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Vatanına ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmek uğruna canlarını feda eden öğretmenlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmayı görev addediyorum. Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Biz, öğretmenlerimizle var olduk, bugünlere geldik. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Biz onlarla buralara tırmandık. Durup dururken olmadı.

TERÖR SALDIRILARI

Bir hocama öğrencisinin mektubundaki giriş cümlesi çok önemliydi. 'Varlık sebebim, muhterem hocam'. İşte burası çok önemli. Bugün hatıra ormanı içerisinde açılışı yapılan şehitler anıtı ve abidesini öğretmenlerimize şükran borcumuzun mütevazı bir ifadesi olarak görüyorum. Sergiledikleri fedakarlıkla milli eğitim tarihimize adlarını şanla şerefle yazdıran 192 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz.

Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Evlatlarımızı 780 bin kilometrekarenin hiçbir karışında terörün olmadığı, terör tehdidinin bulunmadığı bir Türkiye'de yaşatmakta kararlıyız. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun diyorum.

Silahlı kuvvetlerimiz Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri hava harekatı ile terör yuvalarını darmadağın ediyor.

Sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Evlatlarımızı terör tehdidi olmadan yaşatmaya kararlıyız.

Öğretmenlerimiz eğitim öğretim sistemimizin temel yapıtaşı olmakla birlikte karakterlerimizin de mimarıdır. Son 20 yıldır öğretmelerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapabilmeleri için pek çok adım attık.

Her seviyede çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Derslik sayısını 2'ye katlayıp kalabalık sınıf sorununu çözdük. 120 kişilik sınıflarımız vardı. Bizim çektiğimiz çileyi bu nesil çekmesin diye düzenlemeler yaptık.

"ASLAN PAYINI AYIRDIK"

Eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye büyüdükçe şartları ve imkanları çoğaldıkça öğretmenlere yansıtmayı görev bildik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçede aslan payını eğitime ayırdık.

Biz günü kurtarmaya değil, geleceği inşa etmeye, geleceğe yön vermeye odaklandık.

Eğitime ilişkin her reformu uzun istişareler neticesinde tasarladık ve uyguladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu ortaya çıkardık.

ÖĞRETMENLİK KARİYER SINAVI SONUÇLARI

Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı.

Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı.''