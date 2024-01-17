Erdoğan, Önder Aksakal ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ı kabul etti.
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31 Mart'a az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlenmeye başladı. Yerel seçim çalışmalarına Ankara'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerini sürdürüyor.
AKSAKAL'I KABUL ETTİ
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, yerel seçim çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
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