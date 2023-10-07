Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde LGBTİ+'ları hedef aldı

Yayınlanma: 07.10.2023 - 12:57

Güncelleme: 07.10.2023 - 13:47

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 4. Olağanüstü Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu’nda toplandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek genel başkan adayı olduğu kongrede, partisini yerel seçimlere taşıyacak yeni ekibini belirledi.

“Türkiye Yüzyılı” temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, AKP’nin 75 üyeli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinde Binali Yıldırım ve Nurettin Canikli yer almadı, 49 isim çizik yedi.

Kongre salonunda açıklamalarda bulunan Erdoğan, LGBTİ+'ları hedef alarak "Değerlerimizi yıkmaya hedefleyenlerin kökünü kurutacağız. Biz LGBT tanımıyoruz. Kim LGBT'yi tanıyorsa onlar beraber yürüsün. Cumhur İttifakı olarak da tanımıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

ANAYASA MESAJI

"Cumhurla Cumhuriyetin arasındaki duvarları yıktığımız gibi, Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız. Siz yeter ki bu inanca sahip olun.

Depremle yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacak, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini tekrar inşa ve ihya edeceğiz. Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu, değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız.

İSRAİL-HAMAS GERİLİMİ

İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Tüm taraflarla itidalle hareket etmeye çağırıyoruz.

Değerli kardeşlerim… AK Parti, kadrosuyla, teşkilatıyla, programıyla, eser ve hizmetleriyle, milletimizi hayalleriyle buluşturan siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdi. Şimdi Türkiye, yine Cumhur İttifakının ve AK Partinin kılavuzluğunda yeni bir çağın, yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönemde, son iki asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız.

EMEKLİLERE "MÜJDE"

Özellikle emekli memurlarımızın maaşıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İnşallah ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdeyi de emekli memurlarımıza açıklayacağız.

DEĞİŞİM MESAJI

Bu kongrede, yeni bir değişimi AK Parti’de göreceksiniz. Geniş dağılımı olan, parlamentodaki yapısıyla parti yapısının çok çok farklı olduğu bugünkü kongrede de MKYK ile genel merkez organlarımızla aynı heyecanı tekrar yaşayacağız. Kurullardaki görevlerine devam edenler yanında yeniden ve ilk defa bu kademelerde vazife üstlenen arkadaşlarımızı göreceğiz. Kendi içimideki bu değişim ruhuna sahip çıktığımız sürece, nice başarıların bizi beklediğine inanıyorum. Ne zamanki değişim irademizi kaybederiz, işte o vakit bir kısır döngüye düşeriz."

YENİ MKYK

75 kişilik MKYK’da 49 isim listede yer almadı. Bir önceki MKYK’da yer alan 26 isim yerini korudu. Eski Başbakan, AKP Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım, eski bakan, AKP Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, eski bakan, AKP Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, AKP İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin listede yer almayan isimler oldu.

Listede yer almayan isimler ise şunlar oldu:

Abdurrahim Fırat

Abdurrahman Kurt

Ahmet Gündoğdu

Ahmet Sami Ceylan

Alaattin Parlak

Ayhan Salman

Ayşe Böhürler

Bayram Şenocak

Behiye Eker

Bekir Bozdağ

Binali Yıldırım

Burhan Sakallı

Bülent Tüfekçi

Büşra Paker

Cem Şahin

Cüneyt Yüksel

Derya Yanık

Emine Zeybek

Fatih Çiftçi

Fatma Aksal

Fatma Güldemet Sarı

Hacı Bayram Türkoğlu

Haluk İpek

İsa Sinan Göktaş

İsmail Cenk Dilberoğlu

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Mehmet Ali Zengin

Mehmet Nil Hıdır

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Külünk

Murat Baybatur

Mustafa Köse

Mustafa Yel

Mücahit Birinci

Nurcan Dalbudak

Nurettin Canikli

Özlem Zengin

Öznur Çalık

Resul Kurt

Seda Sarıbaş

Sumru Altuğ

Sunay Karamık

Şamil Tayyar

Şaziye Gündüz

Tahir Akyürek

Tuba Vural.

İşte 75 kişilik MKYK listesi:

Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Asıl Üye Adayları

Adnan Günnar,

Ahmet Arslan,

Ahmet Bilal Kıymaz,

Ahmet Büyükgümüş,

Ahmet Mücahit Arınç,

Ali Demirel,

Ali İhsan Yavuz,

Ali Karakaş,

Atakan Yılmaz,

Ayşe Nevin Sert,

Aziz Babuşcu,

Belgin Uygur,

Betül Altınsoy,

Cem Duran Uzun,

Cemal Donat,

Çiğdem Karaaslan,

Dilek Yıldız Büyükdağ,

Efkan Ala,

Emir Yasirkekeç,

Emre Ete,

Erdoğan Özegen,

Erkan Güral,

Erkan Kandemir,

Eyüp Gökhan Özkekin,

Fahrettin Yahşi,

Fatih Şahin,

Fatma Betül Sayan Kaya,

Fevzi Polat,

Halil İbrahim Yıldız,

Hamza Dağ,

Hasan Basri Yalçın,

Hasan Sert,

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,

Hayati İnanç,

Hayati Yazıcı,

Hülya Terzioğlu,

İlyas Şeker,

Kuddusi Müftüoğlu,

Lütfiye Selva Çam,

Mahir Ünal,

Mehmet Kasım Gülpınar,

Mehmet Sait Kirazoğlu,

Mehmet Sükrü Erdinç,

Mehmet Umut Tuncer,

Melek Şimşek,

Menderes Mehmet Teyfik Türel,

Metin Tarhan,

Muhammed Ali Kaldırım,

Mustafa Elitaş,

Mustafa Sever,

Mustafa Şen,

Nihat Zeybekçi,

Orhan Karasayar,

Orhan Miroğlu,

Ömer Çelik,

Ömer Faruk Besli,

Ömer İleri,

Ömer Serdar,

Önder Matlı,

Remzi Albasan,

Reşide Yüksel,

Sena İpşirli,

Serdar Kılıç,

Serpil Kavrak,

Sevan Sıvacıoğlu,

Sevilay Tuncer,

Sibel Betül Birer,

Sümeyye Bozkurt,

Şebnem Koçakelçi,

Türk İslam Karakoç,

Umut Arman Sonay,

Vedat Demiröz,

Yelda Erol Gökcan,

Yusuf Ziya Yılmaz,

Zafer Sırakaya.

Yedek Üye Adayları

Fehmi Küpçü,

İsmail Kaya,

Jülide İskendereoğlu,

Kasım Bostan,

Burhan Çakır,

Mehmet Karabay,

Mücahit Yanılmaz,

Şevki Şar,

Mehmet Ali Okur,

Arzu Silin Günaydın,

Davut Çoşkun Siviloğlu,

Mehmet Umur,

Murat Çiçek,

Harun Armağan,

Aişe Nur Nacar,

Sevde Sena Dağlı,

Serpil Yılmaz,

Yasin Bölükbaşı,

Ömer Arvas,

Barış Özerol,

Meryem Sürmen,

Ensar Topçu,

Osman Ağzıkara,

Ekrem Görçeler,

Ceren Tuncer,

Muhamet Ali Uçar,

Harun Çelik,

Funda Ozan Akyol,

Mustafa Hasgül,

Sümmeye Esenyel,

Mahmut Emin Mollaoğlu,

Cansın Yılmaz Yaşar,

Fatime Yurdunuseven,

Emre Cemil Ayvalı,

Mehmet Ali Kurt.

Merkez Disiplin Kurulu

Asıl Üye Adayları

Abbas Aydın,

Abdulmecit Tarhan,

Ayşe Deniz Çelik,

Büşra Koyuncu,

Halit Çokan,

Mehmet Altay,

Mehmet Hakan Yılmaz,

Mehmet Sarı,

Muhammet Ali Yılmaz,

Nazif Barış Çiftçioğlu,

Saliha Dönmez,

Zahir Soğanda,

Zeynep Gül Yılmaz.

Yedek Üye

İsmail Can Gökbudak,

Engin Telli,

Aydoğan Ahıakın,

Mehmet Kırmızı,

Yıldız Kara.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu/Asil Üye Adayları

Cemal Bekle,

İffet Polat,

Tülay Kaynarca.

Yedek Üye Adayları

Kemalletin Yılmaztekin,

Enes Şişman.

Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu

Abdurrahman Öz,

Hüseyin Özbakır,

İsmail Cenk Dilberoğlu,

Sebahattin Karakelle,

Serap Yahşi Yaşar.

Yedek Üye Adayları

Hilmi Gökçınar,

Osman Karaaslan.