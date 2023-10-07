Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:05

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:05

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararları ile aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da bulunduğu bir çok kamu kurum ve kuruluşunda atamalar yapıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bekir Bayrakdar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Rıza Özdemir atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na Bekir Emre Haykır, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Rıza Özdemir, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Yusuf Kıraç ve KOSGEB Başkanlığı'na Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı.