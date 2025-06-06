Erdoğan partisinin bayramını CHP'yi hedef alarak kutladı: Yolsuz, vizyonsuz, beceriksiz...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle partisinin teşkilatlarına bir video mesajla seslendi.

Mesajında "Aziz kardeşlerim, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak üzerimizde gerçekten çok büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her gelişme, partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının ne denli önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Sadece son iki haftada ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalar bile, omuzlarımızdaki sorumluluğun ne kadar ağır, görevimizin ise ne kadar mühim olduğunu görmek açısından ziyadesiyle yeterlidir" diyen Erdoğan, CHP'yi belediyeler üzerinden hedef aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı "Daha bir yıl öncesine kadar seçim meydanlarında bol keseden vaatler dağıtanlar, bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremez hâle gelmiştir. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığının, şehirlerimizi nasıl bir uçurumun eşiğine sürüklediğini ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, ellerindeki üç beş belediyeyi bile skandalsız, sorunsuz, kavgasız ve şaibesiz şekilde yönetme becerisi olmayan; sadece bir avuç yolsuz siyasetçinin masalına dönüşmüş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkûm ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi, bizim de en samimi arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ HAK ETTİĞİ SEVİYELERE ULAŞTIRACAK İRADE BİZDE VAR"

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin her bakımdan güvencesi olduğunun her geçen gün ortaya çıktığını öne süren Erdoğan şöyle konuştu:

"Eğitimden adalete, dış politikadan demokrasiye tüm başlıklarda Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufuk ancak bizde vardır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda vardır. Rusya, Ukrayna arasında 4. yılına giren savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin İstanbul'da yapılması bunun apaçık ispatıdır. Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mahal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız. Bir diğer önceliğimiz olan ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler alıyoruz. Büyüme ve ihracat rakamlarından sonra salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördük."

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz. Bilhassa bu mübarek günlerde kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hal hatırı sorulmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep beraber bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle kestiğiniz kurbanların Hak Teala katında makbul olmasını diliyorum. Şu anda kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin huzurlu bir bayram geçirmeleri için görev başında bulunan güvenlik kuvvetlerimize ve tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum. Allah bizi nice bayramlara, bayram gibi bayramlara eriştirsin diyor. Kurban Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum."



