Erdoğan 'Randevu veririm' demişti: DEM Parti harekete geçiyor!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceğinin' sorulması üzerine "İmralı heyeti randevu isterse veririm" demişti. Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Erdoğan ile görüşmek için başvurunun bugün ya da yarın yapılacağını ifade etti.

Erdoğan 'Randevu veririm' demişti: DEM Parti harekete geçiyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:34

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı; siyaset gündemini başka bir yere taşıdı.

Yeni süreç bununla da sınırlı kalmadı. DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleri sonrası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yaptı. Hemen ardından da terör örgütü PKK ateşkes ilan etti.

ERDOĞAN: RANDEVU VERİRİM

Yeni süreç DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' soruldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt verdi.

DEM PARTİ HAREKETE GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yakması sonrası DEM Parti cephesinden de bir açıklama geldi. 

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi ziyareti sonrası "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" dedi.


Etiketler: #Randevu

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