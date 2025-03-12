Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması: 'Benden randevu isterlerse veririm'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:12

Güncelleme: 12.03.2025 - 14:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de alevilere yönelik saldırılara dair konuşan Erdoğan, "Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor" dedi.

Muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Vatandaşın derdini şov aracı muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant malzemesi haline getirmeyeceğiz. Biz reklam ve şov yapmanın değil gönüllere girmenin peşindeyiz" diye konuştu.

HEDEFİNDE ÖZGÜR ÖZEL VAR: 'TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI'

CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Bu gidişle sıfırı tüketmesi, iflas bayrağını çekmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik şekilde alaşağı edilmesi yakındır" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Parti değiştirmekten adı fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı. Böyle tutarsız birini biz nasıl ciddiye alalım? Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen bir kişiyi niye muhatap alalım? Sayın Özel kendisine açılan krediyi har vurup harman savurmaktadır."

"DEM PARTİ" SORUSUNA YANIT: "RANDEVU İSTENİRSE VERİRİM"

Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "DEM Parti heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "Randevu istenirse veririm" yanıtını verdi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ YORUMU: "DAHA NE OLSUN..."

4 bin liralık emekli ikramiyesi de sorulan Erdoğan, "3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Daha ne olsun?" yanıtını verdi.

"YENİ BİR FİTNE ATEŞİ YAKILMAK İSTENİYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Gerek bölgemizde gerekse dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin savaşların kardeş kavgalarının yaşandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sudanlı kardeşlerimiz uzun süredir istikrarsızlık girdabında boğuşuyor. Somali'nin, Libya'nın, Yemen'in, Afganistan'ın çok ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Gazze'de çok uzun müzakereler neticesinde sağlanan ateşkes, Siyonist rejimin tüm şımarıklıklarına tüm ihlallerine rağmen güçlükle de olsa devam ediyor.

* 8 Aralık devrimi ile 14 yıllık zulmün sona erdiği Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Yaşanan tüm olumsuzluklar karşısında ülke, millet ve AK Parti olarak umudumuzu diri tutuyor, kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz.

"BİZ ŞOV YAPMANIN DEĞİL GÖNÜLLERE GİRMENİN PEŞİNDEYİZ"

* Başkaları gibi şov peşinde olmayacağız. 3 liralık hizmetin reklamına 5 lira harcamayacağız. Vatandaşın derdini şov aracı muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant malzemesi haline getirmeyeceğiz. Biz reklam ve şov yapmanın değil gönüllere girmenin peşindeyiz. Türkiye'yi bölgesinin barış diplomasisinin merkez üslerinden biri haline getiriyoruz.

"YILLARCA BİZİ KÜRT-TÜRK, ALEVİ-SÜNNİ DİYE AYIŞTIRANLAR SON GÜNLERDE BAŞKA SENARYOLAR PEŞİNDE KOŞUYOR"

* Yıllarca bizi Kürt-Türk, Alevi-Sünni diye ayıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarıyla milletimizin kardeşliğine son derece sinsi bir pusu kuruluyor. Çoğu yalan olan provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun alanı oluşturulmak isteniyor. Milletimize bu kötülüğü ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor. CHP kendini hesaba çekmek yerine giderek pervasızlaşıyor.

"SAYIN ÖZEL MECLİS KÜRSÜSÜNDE DEDİKODU YAPMAYI SİYASET YAPMAYI ZANNEDİYOR"

* Sayın Özel partisi içinde sıkıştıkça dışarıda son derece çirkin bir dile sarılıyor. Grup kürsüsünden sarf ettiği sözler ertesi gün kendi belediye başkanı tarafından yalanlanan birisini muhatap almak bize zuldür. Sayın Özel Meclis kürsüsünde dedikodu yapmayı siyaset yapmayı zannediyor.

ÖZEL'E 'ADNAN BEKER' GÖNDERMESİ

* Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Parti değiştirmekten adı fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı. Böyle tutarsız birini biz nasıl ciddiye alalım? Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen bir kişiyi niye muhatap alalım? Sayın Özel kendisine açılan krediyi har vurup harman savurmaktadır. Bu gidişle sıfırı tüketmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik bir şekilde alaşağı edilmesi yakındır. Çok ama boş konuşmasından memnunuz. Bizim üzüntümüz ana muhalefet partisi liderinin bu hallere düşmüş olmasıdır.

"ÖZELLİKLE ALEVİ CANLARIMIZ HAKKINDA KULLANDIĞI ZEHİRLİ DİLİ TERK ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

* Sayın Özel'i ve CHP yönetimini bir kez daha sorumlu siyaset yapmaya davet ediyorum. Özellikle Alevi canlarımız hakkında kullandığı zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. Kullanılan dil bu ülkeye geçmişte çok acı bedeller ödetmiş son derece sorumsuz tehlikeli bir dildir. CHP yönetimi Alevi vatandaşlarımızı kışkırtacağına önce çıksın onlara yaptıkları zulümden dolayı nedamat getirsin. CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir.

"KARDEŞLİĞİMİZE HALEL GETİREMEYECEKSİNİZ"

* Terörsüz Türkiye hedefi ile yürüttüğümüz çalışmalarda istismara müsait yeni fay hatları oluşturmak, emperyalizme uşaklık etmektir. Bu mülevves senaryoyu Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi Mahallesi'nde gördük. Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz. Ülkemizin iç dinamiklerini kaşıyarak bu milleti tekrar kendi iç gündemine hapsedemeyeceksiniz.

"AİLE KURUMUMUZ ÇOK BOYUTLU BİR MUHASARA ALTINDADIR"

* Neoliberal kültürün olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalıyoruz. Küresel kültürün hedefe koyduğu kurumların en başında aile ve ailevi değerler geliyor. Aile ülkenin de milletin de çekirdeğidir, istikbalinin güvencesidir. Aile insanın ilkokuludur. Aile ülkeyi ayakta tutan en önemli sütundur. Aile hasar görürse sırasıyla birey toplum ülke ve insanlık bozulur. Aile kurumumuz bugün çok boyutlu bir muhasara altındadır. Millet olarak gereken tedbirleri almazsak yarınlarımız ciddi tehlike içindedir. Bu mesele tüm milletimizin meselesidir.

"BİZDEKİ MUHALEFET LGBT SAPKINLIĞININ SPONSORLUĞUNU YAPIYOR"

* Bizdeki muhalefet LGBT sapkınlığının sponsorluğunu yapıyor. İnsan fıtratına aykırı cinsiyetsizleştirme akımlarına destek vererek aile kurumlarına ihanet ettiler. Amerika'da son gelişmelere baktığımız zaman sadece erkek ve kadından oluşuyor kim diyor bunu? Trump.