Erdoğan'ın rektörü sorduğu Fatma Şahin: 'Çok kötü, tam bir deli'

23 Ocak 2022 Pazar, 16:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'in son haftası Gaziantep'e yaptığı ziyarete damga vuran bir olay yaşandığı ortaya çıktı.





Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan'ın paylaştığı görüntüye göre Erdoğan, toplu açılış töreni için kürsüdeyken yanındaki AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e doğru eğilerek "Rektörden şikayetçi misiniz?" diye soruyor.

Şahin ise bunun üzerine "Çok kötü çok kötü. Tam bir deli.” yanıtı veriyor.







