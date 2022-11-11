Erdoğan, SADAT ile ‘Hiç alakam yok’ demişti: Başdanışmanı ve kurul üyelerinin bağlantısı çıktı

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hiç alakam yok” dediği SADAT ile başdanışmanı ve atadığı kurul üyelerinin bağlantısı çıktı. SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin başkanı olduğu ASSAM’ın düzenlediği İslam Birliği Kongrelerinin bilim kurullarında, Erdoğan’ın başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri yer aldı. Bu kongrelerde, başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan konfederasyon kurulması öngörülmüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin tartışmaları alevlendirdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hiç alakam yok” dediği SADAT’ın kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Tanrıverdi’nin başkanlığını yaptığı Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) düzenlediği 3. İslam Birliği Kongresi’nde, Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adıyla devlet kurulması, başkanlık sistemiyle yönetilmesi, başkentinin İstanbul, resmi dilinin Arapça olması öngörüldü. Yılda bir olmak üzere 5 kez toplanan kongrelerde, “yönetim şekli, ekonomi, savunma, dış politika, olası bakanlıklar ve teşkilatları” konuşuldu. Kongrenin 6.’sı yarın, “ortak asayiş ve güvenlik” temasıyla toplanacak, kurulması öngörülen İçişleri Bakanlığı’nın teşkilatı görüşülecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN ASRİKA’YA

Kongrelerin bilim kurulu üyeleri ise dikkat çekti. Bu üyeler arasında rektörler, dekanlar ve akademisyenlerin yanı sıra Erdoğan’ın başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’na atadığı üyelerin yer aldığı ortaya çıktı. Kongrelerde bilim kurulu üyesi olarak görev yapan isimler ve unvanları şöyle:

- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Hakkı İlnur Çevik.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Caşın.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mustafa Çırak.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Çağrı Erhan.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi İsmail Safi.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Seyit Sertçelik.