Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelmişti: Evrensel'e SADAT cezası
Evrensel gazetesine, SADAT ile ilgili köşe yazısı nedeniyle 15 bin lira tazminat cezası verildi.
Yusuf Karadaş, Evrensel gazetesinde 19 Ekim 2021'de "İktidarın karanlık örgütü SADAT" başlıklı bir yazı kaleme almış, yazısında kurum ile ilgili iddiaları aktaran Karadaş, SADAT'ın kurucusu Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin kendi sözlerine de yer vermişti.
SADAT ise yazı üzerine "kişilik haklarına saldırı" iddiasıyla dava açmıştı.
GAZETE 15 BİN LİRA ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ
Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada SADAT avukatı, haberde gerçeği yansıtmayan ifadeler bulunduğunu, "karanlık örgüt", "savaş aygıtı" gibi kelimelerin kişilik hakkını zedeleyici nitelikte olduğunu iddia etti.
Gazete avukatı Devrim Avcı ise haberin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti. Mahkeme davayı kabul ederek, Evrensel'i 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Avukat Avcı ise davayı istinafa taşıyacağını belirtti.
25 BİN TL İSTEMİŞTİ
SADAT açtığı davada, şirketin iktidar tarafından kurulan özel bir savaş aygıtı olmadığını savunmuş, yazıda yer alan bilgilerin şirketin kişilik haklarına doğrudan saldırı niteliği taşıdığı iddiasında bulunmuştu.
Yazının okuyucuda "haksız bir şekilde olumsuz bir algı yarattığı" iddiasına da yer veren SADAT avukatları, “Dava konusu köşe yazısı, gerçeğe aykırı olmakla birlikte müvekkil şirketin ticari itibar kaybına sebep olmakta, müvekkil şirketin ticari faaliyetlerini sekteye uğratmaktadır” demişti.
SADAT bu iddialarla beraber toplamda 25 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
SEDAT PEKER'İN İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarla gündeme gelen SADAT, kamuoyunda uzun süre tartışılmış; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın önüne giderek açıklama yapmıştı.
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