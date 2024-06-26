Erdoğan, Saray'da Ali Erbaş'la görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ve basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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