Erdoğan Scholz'la görüştü, AB müzakeleriyle ilgili 'canlandırma' talebinde bulundu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'a, Türkiye-AB diyaloğunun, Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini aktardı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan'ın görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini belirttiği aktarıldı.
Ayrıca, Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini aktardığı kaydedilen Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini vurguladı.
İki liderin bunların yanı sıra görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdiği ifade edildi.
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