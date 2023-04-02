Erdoğan seçim tarihini karıştırdı: Çok çalışacağız, 24 Mayıs'ta inşallah bunlara gereken dersi vereceğiz

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 19:23

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 19:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

'SECCADE' POLEMİĞİNE KATILDI

Burada Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Erdoğan, 'seccade' tartışmalarına da katıldı.

'24 MAYIS'TA GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ'

Muhalefete yüklendiği konuşmasında seçim tarihini karıştıran Erdoğan, "Çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız. 24 Mayıs'ta inşallah bunlara gereken dersi vereceğiz" diye konuştu.

İKİNCİ TURA KALIR MI?

Erdoğan'ın gafının ardından sosyal medyada kullanıcılar tarafından "Erdoğan, ikinci tura kalacağını öngörüyor" yorumları yapıldı.