Erdoğan seçim tarihini karıştırdı: Çok çalışacağız, 24 Mayıs'ta inşallah bunlara gereken dersi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da katıldığı toplu açılış töreninde, 14 Mayıs olan seçim tarihini karıştırdı. Yaptığı konuşmada muhalefet liderlerini hedef alan Erdoğan, "Çok çalışacağız, 24 Mayıs'ta inşallah bunlara gereken dersi vereceğiz" dedi. Gafın ardından sosyal medyada "Erdoğan, ikinci turu düşünüyor" yorumları yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 19:23
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

'SECCADE' POLEMİĞİNE KATILDI

Burada Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Erdoğan, 'seccade' tartışmalarına da katıldı.

'24 MAYIS'TA GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ'

Muhalefete yüklendiği konuşmasında seçim tarihini karıştıran Erdoğan, "Çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız. 24 Mayıs'ta inşallah bunlara gereken dersi vereceğiz" diye konuştu.

İKİNCİ TURA KALIR MI?

Erdoğan'ın gafının ardından sosyal medyada kullanıcılar tarafından "Erdoğan, ikinci tura kalacağını öngörüyor" yorumları yapıldı.


15 temmuz Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu seccade 14 Mayıs

İlgili Haberler

Son Dakika... Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Seccadeye basma talimatını Pensilvanya'dan alıyorlar

Son Dakika... Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Seccadeye basma talimatını Pensilvanya'dan alıyorlar
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: En fazla 43 gün daha gölge edersin

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: En fazla 43 gün daha gölge edersin

En Çok Okunan Haberler