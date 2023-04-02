Erdoğan seçim tarihini karıştırdı: Çok çalışacağız, 24 Mayıs'ta inşallah bunlara gereken dersi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da katıldığı toplu açılış töreninde, 14 Mayıs olan seçim tarihini karıştırdı. Yaptığı konuşmada muhalefet liderlerini hedef alan Erdoğan, "Çok çalışacağız, 24 Mayıs'ta inşallah bunlara gereken dersi vereceğiz" dedi. Gafın ardından sosyal medyada "Erdoğan, ikinci turu düşünüyor" yorumları yapıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
'SECCADE' POLEMİĞİNE KATILDI
Burada Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Erdoğan, 'seccade' tartışmalarına da katıldı.
'24 MAYIS'TA GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ'
Muhalefete yüklendiği konuşmasında seçim tarihini karıştıran Erdoğan, "Çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız. 24 Mayıs'ta inşallah bunlara gereken dersi vereceğiz" diye konuştu.
İKİNCİ TURA KALIR MI?
Erdoğan'ın gafının ardından sosyal medyada kullanıcılar tarafından "Erdoğan, ikinci tura kalacağını öngörüyor" yorumları yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Meclis'in kapanmasına günler kala...
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Garo Paylan'dan TİP açıklaması: 'Çok çaba sarf ettik...'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi
- Hadise'den Kızılcık Şerbeti dizisi isyanı! Ateş püskürdü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'seccade' açıklaması