Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 16:50

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 17:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 günde birileri seccadelere ayakkabıyla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya'dan talimat alıyor. Bütün bunlara 14 Mayıs'ta benim milletim en güzel şekilde cevabı verecektir.

Depremde yitirdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın acısı içimizi yakıyor. Milletimiz oruçla, Kur'anla bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini de asla unutmuyor. Aralarında Bağcılar'ın da olduğu 250'den belediyemiz deprem bölgesinde. Şov peşinde koşmadan çalışan herkesten Allah razı olsun. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tahrip olan alt ve üst yapıyı elden geçiriyor onarıyoruz. Dün itibariyle 67 bin 50 konut ve köy evinin yapın sürecinin başlattık. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Bir yıl içinde 319 konutu depremzedelere teslim edeceğiz.

İYİ PARTİ'YE YÖNELİK SALDIRI

Hanımefendi çıkmış bizim Hatay'da yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor, önce gel Çam Sakura'yı gör. Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Şehir hastanelerimiz olmasa kovidde biz ne yapardık. Bunları biz üç ayda bitirdik hanımefendi 3 ayda. Beni çok asabi görmüş, bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik. Bizim yönlendirmemiz şeklinde kurşunlandığı yalanını yaydı. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir. Özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendi bir ders vermenizi istiyorum. Çok çalışacağız ve sandıkları da inşallah

Utanmadan sıkılmadan İstanbul il teşkilatının bizim yönlendirmemiz sayesinde kurşunlandığını iddia ediyor. Utan. Tayyip Erdoğan’ın hayatında bu tür ahlaksızlık olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem...

"DEMİRTAŞ'I SERBEST BIRAKACAKMIŞ"

42 gün sonra sandıklara gideceğiz ve nasıl bir siyasi anlayışla yönetileceğimizi tayin edeceğiz. Çok önemli bir karar alacağız. Siyaset sahnesinde yaşananları sizler de takip ediyorsunuz. Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir taraftan 15 Temmuz'da kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkarlarının bir araya getirdiği 7'li koalisyon var. Bu terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP'yi ziyaret etti mi bay Kemal, ne sözü verdi? Hadi açıkla... Ne diyor, Demirtaş'ı serbest bırakacakmış Terörist başını serbest bırakacakmış Bunları serbest bırakma gayretinde olanlara biz 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceğiz.

Hanımefendi ne diyordu, kumar masası. Noter masası diyordu... Şimdi ne oldu? Bir tarafta önce vatan, önce millet diyen hasbi bir birliktelik var. İşte burası o. Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir birliktelik var. Milletin iradesini ne yapıyor, o masada satıyor. Gördüğünüz gibi burada onlar yok. Her gün bir elebaşı bay bay Kemal'e oy istiyor. Ne kendisinin ne de masa arkadaşlarının gıkı çıkmıyor. İstemem yan cebime koy mahcubiyetinden de olsa bu duruma kimse itiraz etmiyor. Sandıkları patlatarak yola devam edeceğiz. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu rezalete bir dur diyecektir. Artık gizleme gereği dahi duyulmayan bu duruma bir dur diyecektir. Bağcılar halkının ne kendi geleceğini ne de evlatlarının geleceğini arkası karanlık böyle bir yapıya teslim etmeyeceğine inanıyorum."