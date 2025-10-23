'Erdoğan sonrası' için dikkat çeken iddia: İşte AKP’nin içindeki o grubun kendilerine verdikleri isim!

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde yakaladığı hızı sürdürmeye devam ediyor. Anketlerde de birinci parti çıkmayı sürdüren CHP’nin belediyelerine ise operasyonlar sürüyor.

Muhalefetin erken seçim çağrıları da devam ederken, AKP iktidarının ‘Erdoğan sonrası’ tartışması kulislerde konuşuluyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP ve MHP'li vekillerin yanı sıra başka vekiller ile erken seçim kararı alıp yeniden aday olacağı ya da yerine bir ismi gösterip aday olmayacağı senaryoları gündemde olmayı sürdürürken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek’in aktardığı iddia şu şekilde:

"AK Parti’de “Erdoğan sonrası dönem” için Hakan Fidan’ın bir seçenek olduğunu söyleyenler var. Ancak, Hakan Fidan’ı sırf böyle bir ihtimal olarak anıldığı için hedef tahtasına koyanlar daha fazla. Fidan’ın çok acımasızca hedef alındığını, bizzat “içeriden” sızdırılan bilgilerle denklemin dışına atılmak istediğini Ankara’da yaşayan ve ucundan kulağından siyasetle uğraşan herkes görüyor.

AK Parti içinde bir kanat, artık Beştepe’de oluşan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gücünü kullanan, Cumhurbaşkanı’na erişimi engelleyen bir “elitler” grubu olduğunu savunuyor ve partinin bu gruba karşı yeniden güç kazanması ve kontrolü ele geçirmesi gerektiğini savunuyor. Bu grubun bazı temsilcilerinin kendilerini “reformcular” olarak adlandırdığı da gözlerden kaçmıyor.

Bakanlar ve bürokrasi içinde de ciddi bir “yer kapma” çatışması var. Bazı bakanların aleyhine bilgiler, o bakanların yerinde olan isimler ve ekipleri tarafından sızdırılıyor. Ekonomi bürokrasisi içindeki çatışma o kadar büyük ve acımasız ki iktidara zarar vereceği biline biline dosyalar sızdırılıyor.”