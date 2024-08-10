Erdoğan, suikast sonucu öldürülen Heniyye'nin oğullarını kabul etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 21:21
Erdoğan, suikast sonucu öldürülen Heniyye'nin oğullarını kabul etti
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.

Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.


İlgili Haberler

Yahudi basınından çarpıcı iddialar: Heniyye suikastinin detaylarını açıkladılar!

Yahudi basınından çarpıcı iddialar: Heniyye suikastinin detaylarını açıkladılar!
Çin'den Heniyye suikastı çıkışı: BM Şartı ihlal edildi

Çin'den Heniyye suikastı çıkışı: BM Şartı ihlal edildi
Heniyye suikastına ilişkin çarpıcı iddia: Eski İsrailli asker, 'Mossad'ın operasyonu'nu anlattı...

Heniyye suikastına ilişkin çarpıcı iddia: Eski İsrailli asker, 'Mossad'ın operasyonu'nu anlattı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler