Erdoğan talimat verdi: Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, cinayet, istismar suçlarına yeni düzenleme geliyor

Yayınlanma: 08.10.2024 - 16:23

Güncelleme: 08.10.2024 - 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün toplanan partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nda konuyla ilgili çalışılması talimatını verdiği ve bunun üzerine geçen dönem TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 9. Yargı Paketi’ndeki düzenlemelerin bazılarının Adalet Bakanlığı’nca revize edileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, taciz ve istismardan yargılanan kişilerin yapılacak düzenleme ile ilk duruşmada tahliye edilmelerinin önüne geçilecek. Taksirle ölüme sebep olanlara da denetimli serbestlik kararı vermesine neden olan yargılama usulü ve iyi hal indirimi değişecek.

Polis Şeyda Yılmaz’ın 26 suçtan sabıka kaydı olan 19 yaşındaki bir saldırganca şehit edilmesi, İstanbul Fatih’te 19 yaşındaki Semih Çelik’in ilk olarak eski sevgilisi olduğu belirtilen Ayşenur Halil’i Eyüpsultan’daki evinde boğazını keserek, ardından 19 yaşındaki sevgilisi İkbal Uzuner’i Edirnekapı surlarında bıçaklayarak öldürmesinin ardından iktidar başta Ceza İnfaz Yasası olmak üzere ilgili yasalarda değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda daha önce TBMM’ye sevk edilen 9. Yargı Paketi, Adalet Bakanlığı’nca yeniden revize edilecek. Edinilen bilgiye göre, söz konusu pakette, daha önce de gündeme gelen “hapis cezalarının en az dörtte birinin cezaevinde geçirilmesi” hükmü yer alıyor.

İYİ HAL İNDİRİMİ DÜZENLENECEK

Edinilen bilgiye göre, infaz sisteminde de değişikliğe gidecek. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, taciz ve istismar suçları yeniden düzenlenecek. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, taciz ve istismardan yargılanan kişilerin yapılacak düzenleme ile ilk duruşmada tahliye edilmelerinin önüne geçilecek.

Taksirle ölüme sebep olanlara da denetimli serbestlik kararı vermesine neden olan yargılama usulü ve iyi hal indirimi değişecek. Toplumsal vicdanı yaralamayacak kararların çıkması sağlanacak. 9. Yargı Paketi’ne yetişmeyen düzenlemelerin de 10. Yargı Paketi’ne ekleneceği belirtiliyor.