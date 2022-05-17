Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ölümü nedeniyle BAE'ye gitti.

AA
17 Mayıs 2022 Salı, 11:41
Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ölümü nedeniyle taziye için "TUR" uçağı ile Abu Dabi'ye gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da BAE'ye gitti.


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