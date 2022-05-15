AKP içinde BAE krizi: Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'a sert tepki
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Türkiye-Birşelik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.
AKP içinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili dikkati çeken bir gelişme yaşandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, AKP çevreleri, BAE'yi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin finansörü olarak gösteriyordu.
YouTube'da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan iktidarın “FETÖ finansörü” olmakla suçladığı BAE ile yeniden geliştirilmeye çalışılan ilişkilere ilişkin olarak konuştu.
Özkan, "15 Temmuz'un mademki finansörü, mademki Türkiye'ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize 'Niye Birleşik Arap Emirlikleri’ni dışlıyorsunuz?' dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…" ifadesini kullandı.
Özkan şöyle devam etti:
"Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”
ÖZKAN'A SERT YANIT
Özkan'ın sözlerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt gecikmedi. Çelik, Özkan'ın ifadelerine sert tepki verirken sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" dedi.
Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 14, 2022
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