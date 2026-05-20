Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamaya göre görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölgemiz için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan’daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve’nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump’a önceki gün ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye’nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi" denildi.

TRUMP: ÇOK İYİ BİR GÖRÜŞME...

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile benim sahip olduğum türden bir ilişkiye kimse sahip değil" dedi.

Trump, "Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Oldukça standart bir görüşmeydi. Çok iyi bir ilişkimiz var. Bazı oldukça zorlu liderlerle ilişkilere sahip olmak iyi bir şey değil mi? Kendisi çetin bir adam. Ama Erdoğan ile benim sahip olduğum türden bir ilişkiye kimse sahip değil. Kendisi iyi iş çıkardı. Bazıları buna şüpheyle yaklaşabilir ama ben onun çok iyi bir müttefik olduğunu düşünüyorum. Halkı ona saygı duyuyor. Halkı, ona büyük saygı gösteriyor" dedi.