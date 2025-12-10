Erdoğan Türkmenistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere, Türkmenistan'a gidiyor. Erdoğan zirve marjında Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelecek istişarelerde bulunacak.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan’ın 11-12 Aralık tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek “Uluslararası Barış ve Güven Forumu”na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle ‘Uluslararası Barış ve Güven Forumu’ na hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum’a katılan ülkelerden Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.”