Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'ı kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'ı kabul etti
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 19:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.


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