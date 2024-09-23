Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'ı kabul etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.
Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- 'Tayyip'e sor' davası
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Arda Turan'dan maç sonunda tepki!
- Eğitim uçağı düştü!
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL