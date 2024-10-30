Erdoğan, 'Umut Hakkı' sorusunu yanıtsız bıraktı: Evet, şöyle açalım
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen hafta Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı 'Umut Hakkı' çağrısı soruldu. Ancak Erdoğan soruya yanıt vermekten kaçındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı 'umut hakkı' çağrısına değinmedi.
Konu, toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı'na toplantı sonrası soruldu. Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Bahçeli'nin terörist başı Öcalan için umut hakkı gündemini açması hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna önce anlamadı. Partililerin soruyu yeniden aktarması üzerine Erdoğan, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Soruyu yanıtsız bırakan Erdoğan, tekrar önüne yönelip "Evet şöyle açalım" diyerek yürümeye devam etti.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #umut hakkı #Abdullah Öcalan
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