Erdoğan, 'Umut Hakkı' sorusunu yanıtsız bıraktı: Evet, şöyle açalım

Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:57

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı 'umut hakkı' çağrısına değinmedi.

Konu, toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı'na toplantı sonrası soruldu. Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Bahçeli'nin terörist başı Öcalan için umut hakkı gündemini açması hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna önce anlamadı. Partililerin soruyu yeniden aktarması üzerine Erdoğan, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Soruyu yanıtsız bırakan Erdoğan, tekrar önüne yönelip "Evet şöyle açalım" diyerek yürümeye devam etti.