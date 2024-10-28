Yandaş Cem Küçük'ten, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası AKP'ye eleştiri: 'Sayın Erdoğan destek verdi ama…'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 13:20

Güncelleme: 28.10.2024 - 13:21

Yandaş yazar Cem Küçük, bugün Türkiye Gazetesi’nde yazdığı köşe yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı kast ederek yaptığı açıklama sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Küçük, AKP’nin Bahçeli’nin yaptığı çağrı sonrası takındığı sessizliğe dönük de eleştirilerde bulundu.

AKP CEPHESİNE ELEŞTİRDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin çağrısına destek verdiğini dile getiren Küçük, AKP cephesinin ise Bahçeli’nin ‘Öcalan gelsin DEM Parti grubunda konuşsun’ çağrısı hakkında ne düşündüğünü halen bilmediklerini dile getirerek bu sessizliğin giderilmesini istedi.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Küçük, Bahçeli’nin çıkışının yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem daha adaylığına DEM Parti’den destek almak için yapıldığını düşünmediğini ancak bu dedikoduların giderilmesi gerektiğini aksi takdirde kamuoyunda böyle bir algı oluşacağını ifade etti.

Cem Küçük’ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

“Sayın Devlet Bahçeli’nin Öcalan çıkışının etkileri hâlâ devam ediyor. Sayın Erdoğan destek verdi ama AK Parti, Öcalan’ın Meclis’te DEM Parti grubunda PKK’ya silah bırak çağrısı konusunda ne düşünüyor hâlâ bilmiyoruz...

Muallakta kalma hâli toplumda soru işaretlerini barındırmaya devam ediyor. Türk toplumunun çözüm süreci ya da açılım diye bir derdi yok. İnsanlar bu nereden çıktı diyor. Çünkü Türk devleti silahla başarı elde etti ve PKK’yı bitme noktasına getirdi.

Bugünkü PKK terörü ABD güdümünde bir olaydır. Suriye’de PKK’yı koruyan kollayan ABD’dir. Başkası değil. O yüzden PKK konusunu Türk devleti ABD ile konuşmalıdır...

Öte yandan AK Parti de Öcalan konusunda tam olarak ne düşünüyor bilmeliyiz. Çağrıya destek verildiği kesin. Peki Öcalan’ın DEM grubunda vekillere çağrıda bulunsun önerisine AK Parti ne diyor? Bunun da parti tarafından açıklanması lazım...

Bir de yeni anayasa konusu var. Ben Cumhur İttifakı’nın bunu yeni anayasa ve Erdoğan’ın bir dönem daha adaylığı adına DEM Parti desteğini almak için yaptığını düşünmüyorum. Ancak bu dedikodunun da giderilmesi lazım. Yoksa toplum bunu böyle anlar..."

"AK PARTİ NET OLMALI..."

"AK Parti bugünlerde yapılan anketlerde birinci parti. Toplumda kredisi var. Ama savunma sanayi için kredi kartlarından 750 TL alınması gibi geri çekilen ve üzerinde iyi çalışılmamış öneriler baştan iyi düşünülmeli. Yoksa topumda tepki görüyor böyle öneriler...

Öcalan işi konusunda da AK Parti net olmalı. Çarşamba günü AK Parti grubunda Erdoğan’ın bu meseleyi konuşacağı söyleniyor. Bekleyip görelim.

Ama Türk halkının Öcalan ve çözüm süreci diye derdi yok. Bahçeli’nin çağrısı iyi niyetli ama PKK’ya güven olmayacağı belli. Öcalan’ın da pek karşılığı kaldı mı, o da muamma!..”