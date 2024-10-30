Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına yanıt, Özgür Özel'e çağrı: 'Tarihi fırsat, vücudunu taşın altına koydu...'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:18

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:28

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının büyük bir bölümünü, Devlet Bahçeli'nin "Abdullah Öcalan" çağrısına ayıran Erdoğan, MHP liderini övgü yağmuruna tuttu.

BAHÇELİ'Yİ ÖVDÜ: CESUR ÇIKIŞIYLA İSTİKAMET ÇİZDİ

"Buradan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tüm MHP camiasına, grubum adına selam ve şükranlarımızı tekrar ifade ediyorum" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Devlet Bey, tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, cesur çıkışları ile daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir lider. Milliyetçiliğin ne olduğunu en açık, en sarih, en çarpıcı şekilde izah etmiştir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Ortak çıkarlar yerine şahsi gündemleri peşinde olanlar tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınıyor. Bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizin de Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması, dünyada ve bölgesinde yaşanan istikrarsızlıklardan uzak kalması noktasında gereken adımların atılması yaklaşımımızı desteklediklerini biliyoruz."

Erdoğan ayrıca, "Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz" dedi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZER'İ HEDEF ALDI

Konuşmasının son bölümünde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasını değerlendiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak, "Hukuksuzluğun olduğu yerde adalet olmaz, hukuksuzluğun olduğu yerde adil yönetim olmaz. Bunları öğrenmeye mecbursun. Terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan rahatsız olmayacaksın. Mevcut yönetime destek vereceksin" şeklinde konuştu.

"SEVGİLİ KÜRT KARDEŞİM..."

Sözlerini bir 'çağrıyla' bitiren Erdoğan, "Sevgili Kürt kardeşim, imanına, vatanına, toprağına, ezanına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyorum, Gel, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim diyoruz. Gel, cumhuriyeti birlikte esenlik yurdu yapalım diyoruz. Yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım diyorum. Gel, terörü meşrulaştıranların, sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım diyorum" diye konuştu.

TUSAŞ SALDIRISI

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* 29 Ekim sevinci çeşitli tören ve etkinliklerle, büyük bir gururla yaşandı. Bayram sevincimizi paylaşan herkese, tüm liderlere buradan teşekkür ediyorum. Milli mücadelenin şehit ve gazilerini, tarihimiz boyunca vatan savunmasında kahramanca çarpışan tüm şehitlerimizi, tüm yiğit gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

* Geçen hafta Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri olan TUSAŞ'ın tesislerine yönelik alçakça bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıda şehit düşen kardeşlerimize de rahmetler diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

* Dün TUSAŞ'ı ziyaret ettik, çalışanlarla kucaklaştık. Yerli milli helikopterimiz T625 GÖKBEY'in ilkini törenle Jandarma Genel Komutanlığı'mıza teslim ettik. Yıl sonu gelmeden iki GÖKBEY'i daha jandarmamıza teslim etmiş olacağız. 2026'da toplam 20 adet GÖKBEY helikopterimizin farklı kurumlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz. TUSAŞ çalışanlarımızı daha azimli gördüm, gözlerinde adeta bir adanmışlık duygusu vardı. Hainlere rağmen daha fazla üreterek, çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

* Cumhuriyet milletimizin ortak kararı olarak vücut bulmuştur. Cumhuriyet, belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, Alevi'nin de Sünni'nin de cumhuriyetidir. Sağın da solun da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, Türk'ün de, Kürt'ün de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım diyen Laz'ın, Çerkez'in, Rum'un yani herkesin cumhuriyetidir. Bu vatana bağlı kimsenin cumhuriyetle bir sorunu yoktur.

"TÜRKİYE SIRADAN BİR DEVLET DEĞİLDİR"

* Şehitlerimizin kanından rengini alan al bayrağımızla, birliğimizin, kardeşliğimizin temel metni olan İstiklal Marşı'mızla cumhuriyet aydınlık geleceğimizdir. Cumhuriyet ruhunu korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler aynı başarıyı gösteremediler. Osmanlı bakiyesi coğrafyada 1 asırdır kan, gözyaşı, savaş, çatışma dinmiyor. Türkiye de bu kaostan ister istemez etkileniyor. Hata şuradadır. Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar, korkmuşlar, ürkmüşler, tedirgin olmuşlar ve cumhuriyetimize ürkek bir kuş muamelesi yapmışlardır. İç düşmanlar üretmeye yol açmıştır.

* Bu milletin her bir ferdi, özellikle gençlerimiz şunu iyi bilmeli. Türkiye sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim'de ilk defa tarih sahnesine çıkmış değil, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. Kuşkusuz 29 Ekim çok önemlidir. Tarihin kritik bir dönüm noktasıdır ancak bu aziz millet, yüz yıllardır, bin yıllardır hem tarih sahnesinde var olan hem de tarih yazan, tarih yapan bir milletdir.

"BU CUMHURİYET KORKMAZ"

* Şanlı zaferleri ile yeryüzünde başı dik, gururla yürümeyi hak eden yegane millet bizim milletimizdir. Bu millet mazlum ve mağdurların, ezilenlerin, kimsesizlerin, tüm insanlığın umudu bir millettir. Unutmayın, düşersek yeniden doğruluruz. Yanarsak küllerimizden yeniden doğarız. Yıkılırsak yeniden dimdik ayağa kalkarız. Kolumuzu, kanadımızı kesseler daha gür, daha köklü, daha güçlü bir fidana dönüşürüz. Kimse bizi yanlış bellemesin. Hele hele bu milletin hiçbir ferdi korku, ümitsizlik, karamsarlık içinde olmasın. Onun için söylüyorum. Bu cumhuriyet korkmaz. Korku, cumhuriyetimizin bir vasfı asla ve asla olamaz.

"DEPREM DARBESİNİ YAŞAMIŞ OLAN..."

* Büyük deprem darbesini yaşamış olan Hatay'da bir yeniden diriliş var. Yeniden ayağa kalkış var. Şimdi diğer illerimizi ziyaret edeceğim. Bize durmak yok, biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz. Tek başına savunma sanayiinde elde ettiğimiz mesafe bile ülkemizin nereden nereye geldiğinin en anlamlı göstergesidir. 23 yıl önce biz neredeydik, şimdi neredeyiz? Yüzde 80. Terör, bütün her türlü gayretleriyle saldırmasına rağmen şu anda yüzde 80'i yakaladık ve değişik alanlarda hamdolsun savunma sanayiinde ayağa kalktık. Belli dönemlerde cumhuriyetin öz evlatları ayrımcılığa, dışlanmaya maruz kaldılar, görmezden gelindiler. Ötelendiler, hırpalandılar. Elbette çok güzel günler de gördük ama ondan daha fazla hüzün gördük, acı gördük, gözyaşı gördük, baskı gördük.

* AK Partimizi 2001'de kurarken en büyük hedefimiz devlet ile milleti kucaklaştırmak, cumhur ile cumhuriyeti buluşturmaktı. Kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmedik. Göreve geldiğimizde ülkemizin tamamıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerimizde ciddi bir ihmalkarlık söz konusuydu. Hiç kimse inkar edemez ki Doğu ve Güneydoğu illerimize altyapısı ile üstyapısı ile üretimi ile tarihin en büyük yatırımlarını biz yaptık. Bunu yaparken dedik ki terörü ve terörün ürediği bataklığı kurutacağız, kardeşliği büyüteceğiz.

"SIRTIMIZDAN HANÇERLENDİK"

* Aradan geçen 22 yıl boyunca aynı istikamette sarsılmadan yürüdük ve yürüyoruz. Türk ile Kürt'ün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa, nasıl yapılması gerekiyorsa hemen hepsini yaptık, denedik, tecrübe ettik. Her seferinde karşımıza bir duvar, ihanet çıktı. Sorundan beslenenler, sorunun çözülmesine engel oldular. Terörün bitmesini istemediler. Şiddetin sona ermesine rıza göstermediler. Türkiye'nin her alanında büyüyeceğini görenler kardeşliğin önüne set çektiler, tuzaklar kurdular. Gizli aparatlarını harekete geçirdiler. Çok beden ödedik, çok ihanet gördük. Sırtımızdan birilerinin dediği gibi maalesef hançerlendik. Kardeşlik hukukundan asla ve asla ayrılmadık.

'TERÖR' MESAJI: BU MESELEYİ GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ

* 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak istiyoruz. Bu meseleyi gündemden çıkaracağız. Türkiye bugün düne göre çok farklı bir yerde. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumu ve koordinasyonu güçlendirdik. Ordumuza, emniyetimize, istihbaratımıza sızmış olan FETÖ'yü temizledik, temizliyoruz. Millet iradesi üzerindeki tüm vesayetleri kaldırdık. Savunma sanayii atılımları ile terörle mücadelede büyük ilerleme kaydettik.

BAHÇELİ'NİN TARİHİ ÇAĞRISINA YANIT

* 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhur İttifakı'nı kurarak hem devletimizin gücüne güç kattık hem de milletimize özgüven kazandırdık. Buradan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tüm MHP camiasına, grubum adına selam ve şükranlarımızı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey, tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, cesur çıkışları ile daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir lider. Milliyetçiliğin ne olduğunu en açık, en sarih, en çarpıcı şekilde izah etmiştir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Ortak çıkarlar yerine şahsi gündemleri peşinde olanlar tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınıyor. Bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizin de Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması, dünyada ve bölgesinde yaşanan istikrarsızlıklardan uzak kalması noktasında gereken adımların atılması yaklaşımımızı desteklediklerini biliyoruz. Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI

* Türkiye'nin terörü destekleyen, teröre arka çıkan, kardeşliğe değil husumet, hukuka değil hukuksuzluğa hizmet eden oluşumlara taviz vermesi mümkün değil. Terörle siyaset, şiddetle demokrasi yan yana gelmez. Aynı kapta bir arada bulunmaz. Bir koltukta terör, diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. Devlet herkesin devleti olmalı, devlet herkesi eşit kucaklamalı. Açık yürekle dile getirdiği için sayın Özel'i tebrik ediyorum. CHP'nin Özel'in genel başkanlığında kardeşlik safında yer alacağına ben yürekten inanmak istiyorum.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖZALTINA ALINMASI

* Hukuksuzluk nedir bunu da öğreneceksin. Şunu bilmen lazım. Hukuksuzluğun olduğu yerde adalet olmaz. Hukuksuzluğun oldu yerde adil yönetim biçimi olmaz. Bunları öğrenmeye mecbursun. Terör örgütünün mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun. Burada mevcut yönetime destek vereceksin. Attığımız adımlardan geri durmayacağız. Bizim asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim artık 40 yıldır bölücü örgüt üzerinden sahnelenen kurguyu görmektedir. Avrupa'daki gösteride örgüt paçavraları yanında İsrail bayrağı da sallandığını görüyor, bunu sen de göreceksin.

"SEVGİLİ KÜRT KARDEŞ, BU ELİ SIMSIKI TUT"

* Sayın Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin tüm vücudunu taşın altına koymasıyla fırsat penceresi açıldı. Siyaset kurumu tarafından çok iyi değerlendirilmeli. 85 milyon olarak aşımız bir, ekmeğimiz bir, kıblemiz bir, vatanımız, toprağımız bir. Marşımız bir. Devletimiz bir. Mazimiz bir. Sevgili Kürt kardeşim, senden bu eli sımsıkı tutmanı bekliyorum. İsrail'in aparatlığını, emperyalistlerin uşaklığını aradan çekip çıkarmanı istiyorum. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, vatanına, toprağına, ezanına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyorum, Gel, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim diyoruz. Gel, cumhuriyeti birlikte esenlik yurdu yapalım diyoruz. Yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım diyorum. Gel, terörü meşrulaştıranların, sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım diyorum.