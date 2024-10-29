Erdoğan: 'Teröristlere nefes aldırmıyoruz'

Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:29

Güncelleme: 29.10.2024 - 17:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'nde 'T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz. Nerede ülkemize yönelik bir tehdit tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz. Bunun için tüm araçlardan, her türlü vasıtayı devreye almaktan da çekinmeyiz. Son yıllarda yine terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü örgüte ağır darbeler indirdik.

Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Güneyimizdeki terör yapılanmasını sınır şehirlerimizden uzaklaştırdık. Terörün olmadığı ülke, bölge hedefine kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz.

TUSAŞ TERÖR SALDIRISI

Bu tür kalleş, hain eylemler, bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Bölgemizin, ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur. Bini aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik. İHA pazarında dünyanın en büyük üreticisiyiz. 2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini Türk şirketleri gerçekleştirdi. Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor.

"ONLARIN DEMİR KUBBESİ VARSA BİZİM DE ÇELİK KUBBEMİZ OLACAK"

Onların 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz olacak. Bizde niye yok demeyeceğiz, bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, alçaklara inat daha fazla üreteceğiz, emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz"