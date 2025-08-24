Erdoğan ve AKP'den şikayetçi! Çok konuşulacak 'Devlet Bahçeli' iddiası: 'Ziyaretine gelenlere yakınıyor...'

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, DEM Parti ile tokalaşmasının ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrısıyla “Terörsüz Türkiye” sürecini başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “meseleyi partisinden uzak tutma çabasına kızgın olduğunu” ileri sürdü.

Bozkurt’un aktardığına göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni süreçte Erdoğan ve AKP’nin gerekli hızda hareket etmediğini dile getirerek sitem etti.

"YAKINIYOR VE KIZGIN OLDUĞUNU HİSSETTİRİYOR"

Sedat Bozkurt, köşesinde şunları kaydetti:

“’Terörsüz Türkiye’ sürecine Devlet Bahçeli çok hızlı girdi. Erdoğan ile AKP halen bu hıza ayak uydurmuş değil. Erdoğan meseleyi TBMM’ye ve Numan Kurtulmuş’un sırtına yükleyerek olabildiğince partisinden de uzak tutmaya çalışıyor. Muhtemelen bir risk gördüğü içindir.

Bahçeli ziyaretine gelenlerle yaptığı sohbette bu durumdan yakınıyor ve kızgın olduğunu da hissettiriyor. Pek çok yayınımda söz etmiştim, ‘Bahçeli’yi anlayabilene muhtelif Nobel ödülleri verilmelidir’ diye. Gerçekten öyle.

Öcalan’a umut hakkı verilmesini dillendirdiği grup toplantısı sonrasında odasında bulunan yakın çalışma arkadaşlarına, ‘DEM ile AKP’nin yakınlaşmasına engel olarak hep bizi gösteriyorlardı, işte kapıyı sonuna kadar açtım, artık hiçbir engelleri yok ne yapacaklarsa yapsınlar’ demiş. Çok kafa karıştırıcı bir açıklama, tam Bahçeli açıklaması yani.”

“SERT TEPKİLERE ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIYOR…”

Bozkurt’un yazısında dikkat çektiği bir diğer nokta ise Bahçeli’nin parti tabanının tepkilerini yakından izlemesi oldu.

Bozkurt, “Genç MHP’li ve ülkücülerin sürece çok sert karşı çıktıklarının da farkında. Buna önlem almaya çalışıyor” dedi.

“AMAÇ KOMİSYONUN MOTİVASYONUNU GÜÇLENDİRMEK…”

Bozkurt, MHP’den gelen yargı çıkışlarının ise “bağımsız yargı ve hukuk devleti talebi” gibi göründüğünü ancak asıl niyetin “TBMM’deki komisyonun motivasyonunu güçlendirmek” olduğunu belirtti.

Sedat Bozkurt, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Bahçeli 28 yıldır MHP’nin Genel Başkanı. Ve bu 28 yılın 26 yılında partisinin aldığı oy ile sahip olduğu gücü aşan bir biçimde Türkiye’nin yörüngesini değiştirdi, yeni rotalar oluşturdu. Meseleye böyle bakmakta yarar var.”