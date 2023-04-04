Erdoğan ve AKP'lilere beddua eden kadına gözaltı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 11:39

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 11:39

Sosyal medya dolaşıma sokulan bir sokak röportajında, bir kadının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'lilere beddua ettiğine dair görüntüler gündem oldu.

Sözkonusu kadının röportajda "Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin", "Ona oy verenler de 15 Temmuz’da ölen askerlerin kanında boğulsun", "Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin", "O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin" gibi ifadeler kullandığı görülmüştü.

AKP'lilerin büyük tepkisine neden bu sözlerin ardından kadın için harekete geçildiği ve gözaltına alındığı öğrenildi.