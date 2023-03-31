Adalet İstatistikleri raporunda 'cumhurbaşkanına hakaret' ayrıntıları yer almadı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Adalet Bakanlığı’nın 2021’e ilişkin Adalet İstatistikleri raporunda, hakkında dava açılan 18 yaş altındaki çocuk sayısının 2021’de, 2014’e göre 1’den 305’e çıktığı, 18 yaş altındaki 22 çocuk hakkında mahkûmiyet kararı verildiği yer aldı. Söz konusu verilerin tartışma yaratmasının ardından bakanlık, verileri gizleme yolunu seçti. 2021’de 250 sayfalık rapor hazırlayan bakanlık, 2022’ye ilişkin raporunu 169 sayfaya düşürdü. 2021’e kadar her bir TCK maddesiyle ilgili açılan soruşturma, dava ve karar istatistikleri ile yargılananların yaş aralığını ayrıntılı şekilde paylaşan bakanlık, bu kez bu verilere yer vermedi ve bu verileri “geniş potada eritme” yoluna gitti.

Raporda; TCK’nin cumhurbaşkanına hakaret suçunun da yer aldığı ve toplam 3 maddeden oluşan “Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar” bölümü toplu şekilde aktarıldı. Buna göre söz konusu 3 madde kapsamında 2022’de, başsavcılıklarda toplam 51 bin 77 dosya görüldü. Bunların 25 bin 513’ünü 2022’de açılan soruşturmalar oluşturdu. 2021’de bu üç suçtan toplam 23 bin 31 dosya karara bağlandı. Bunların 7 bin 627’sinde kovuşturmaya yer olmadığı, 6 bin 769’unda ise kamu davası açılması kararı verildi.

SUÇLARDA PATLAMA

Ceza mahkemelerinde 2022’de dolandırıcılık suçundan açılan dosya sayısı bir önceki yıla göre yüzde 41, çocukların cinsel istismarı suçuna yönelik açılan dosya sayısı ise yüzde 33 arttı. Hırsızlık dosyası sayısı yüzde 30, uyuşturucu dosyası sayısı da yüzde 25 artış gösterdi. 2021’de 50 bin 114 olan çocuk ceza mahkemelerindeki dosya sayısı da 2022’de 52 bin 612’ye yükseldi.

(Muharrem Erkek)

‘YÜZDE 70 GÜVENMİYOR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “2022’de en çok gazeteciyi hapse atan ülke sıralamasında dördüncü sıradayız. Toplumun yüzde 70’i adalete güvenini kaybetmiş” dedi. RTÜK’ten verdiği cezalara değinen Erkek, “2022’de kestiği 54 para cezası, toplam 54 milyon lirayı aştı. Halkın gerçeği öğrenmesinden, halkın haber alma hakkından, özgürlüğünden korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğü üzerinden iktidarı eleştiren Erkek, “Üzerimizde Çin var, İran var, Myanmar var. Ne kadar utanç verici bir tablo” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı anımsatan Erkek, “Hani demişti ya Erdoğan, ‘İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi de kaybederiz’ diye. Evet, Erdoğan kaybedecek ama Türkiye kazanacak” diye konuştu.

ADALET 15 MAYIS’TA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise AYM’ye bireysel başvuruların 2015’te 36 bin civarındayken şimdi 168 bini bulduğunu açıkladı. Karaca, “Bu, adaletsizliklere boyun eğmediğinin bir göstergesi değil de nedir? Vatandaşımız adaletli bir ülkede yaşamak için mayıs ayının 15’ini bekliyor” diye konuştu.

(Gülizar Biçer Karaca)

‘285 VAADİN 174’Ü YERİNE GETİRİLMEDİ’

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, hukusuzluğun yoksulluğa neden olduğunu vurgulayarak “İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki 285 vaadin 174’ü yerine getirilmedi” dedi. Yeneroğlu, 6284 sayılı yasayı savunduğu için partisi ile ters düşen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e “yanındayız” mesajı verdi. Yeneroğlu, AKP’nin Mart 2021’de açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı “kara mizah” olarak değerlendirdi. 2022’de Türkiye’nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 116. olduğunu anımsatan Yeneroğlu, “Orta ve dar gelirliler için en temel ihtiyaçlar dahi ulaşılamaz durumda” ifadelerini kullandı.

(Mustafa Yeneroğlu)

Yeneroğlu, Dünya Mutsuzluk Endeksi’nde Türkiye’nin 106. olduğunu anımsatarak “Türkiye, AB ülkelerine ilk kez iltica başvurusu yapan ülke sıralamasında Suriye, Afganistan ve Venezuela’dan sonra 4’üncü sırada. Ülkeyi mafyaya ve çetelere teslim etme noktasına getiren AKP için yolun sonu gelmiştir” dedi.