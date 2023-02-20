Sessizliği gündem olmuştu: Bahçeli, 15 gün sonra Erdoğan ile birlikte deprem bölgesinde

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:21

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:56

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından uçakla Hatay'a hareket etti.

BAHÇELİ DE EŞLİK EDİYOR

Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor. Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.

'SESSİZLİĞİ' GÜNDEM OLMUŞTU

MHP lideri Bahçeli, açıklanan son resmi rakamlara göre, 41 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından sessiz kalması ve depremin yıktığı 11 ile ziyarette bulunmaması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

Partisinin son grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 10 ilde yardım faaliyetleri yürüten AHBAP ve Babala TV ekibini hedef almıştı.

Bölgeye yapılan yardımların resmi kurumlar aracılığıyla sağlanması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yetişemediği ne vardır ki 'Ahbapcılar' ve 'Babalacılar' kanat çırpmaktadır?" demişti.

Felaketin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen deprem bölgesine gitmemesi ve sessizliğiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Bahçeli, "'MHP nerede?' diyenleri ciddiye alıp cevap vermeyeceğim" ifadelerini kullanmış, deprem bölgelerini ziyaret edeceğini açıklamıştı.