Son Dakika... Erdoğan, Blinken'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:31
Son Dakika... Erdoğan, Blinken'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.


ABD Antony Blinken

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