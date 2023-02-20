Son Dakika... Erdoğan, Blinken'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.
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