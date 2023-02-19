Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Hatay'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, deprem ağır yıkıma uğrayan Hatay'a gittiği aktarıldı. Erdoğan ve Bahçeli'nin yarın Hatay'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:29
Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Hatay'a gidiyor
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Kahramanmaraş merkezli  7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde yaralar sarılamaya çalışılırken, siyasilerin de deprem bölgelerine yönelik ziyaretleri sürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, deprem ağır yıkıma uğrayan Hatay'a gittiği aktarıldı.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Erdoğan ve Bahçeli'nin yarın deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunacağını bildirdi.


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