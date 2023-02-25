Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu... 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
Meydana gelen depremler sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve belediye başkanları hakkında suç duyurusunda bulunan Avukat Hüseyin Cimşit, katıldığı canlı yayın programındaki konuşmasını paylaşıp "Eyyy diplomasız! Eyyy fırdöndü siyasetçi! Ben de sizi not ettim. Sedat Peker'e benzemem" diyerek kararlılığını dile getirdi.
45 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun Barosu avukatı Hüseyin Cimşit, yaşanan ölümlerde sorumlulukları bulunduğunu öne sürdüğü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Avukat Cimşit, konuyla ilgili olarak bir televizyon kanalının programına konuk oldu. Programda, "Sayın Bakanlar Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanı! Sorumlusunuz! 'Efendim mukadderat'... Dur bakalım hukuk öyle mi diyor göreceğiz. Hukukta mukadderat diye bir madde yok" diyen Cimşit, ilgili sözleri sarfettiği bölümü sosyal medya hesabından paylaşırken de şu ifadeleri kullandı:
"Eyyy diplomasız! Eyyy fırdöndü siyasetçi! Ben de sizi not ettim. Sedat Peker'e benzemem. Hukuk insanıyım. Onu siyasi nüfuz ile susturdular. Sizden korkan sizin gibi olsun. Tüm suçlular ve zalimler, Sinan Ateş'in ölüm emrini verdirenler! Yargılanacaklar! Söz. Dedelerime borcumdur."
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