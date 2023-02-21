Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Hüseyin Cimşit kimdir?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:46

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 15:46

Samsun Barosu avukatı Hüseyin Cimşit, 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. Hüseyin Cimşit'in yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

HÜSEYİN CİMŞİT KİMDİR?

Hüseyin Cimşit, 1969-1975 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi'nde 1975-1977 yılları arasında İşletme ve Yönetim Bölümü'nde okudu. 2001-2006 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü'nde eğitimini tamamladı. 2009'un Şubat ayından beri Samsun Avukatlar Barosu'nda avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

HÜSEYİN CİMŞİT KİMLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU?

Dilekçede, yaşananlar ölüm ve yıkımlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.