Erdoğan ve Karamollaoğlu bir araya geliyor

15 Ekim 2021 Cuma, 09:50

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ten bir cephe kaybettiği ifade edilmişti. Kulis bilgisine göre, Erdoğan bunun için bir taziye ziyaretinde bulunacak ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ikna etmeye çalışacak.

KARAMOLLAOĞLU İTTİFAKTAN VAZGEÇECEK Mİ?

Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nin konuğu olan Veysi Dündar ise konuya ilişkin şunları söyledi:

Rahmetli Asiltürk'ün medyaya yansıyan ve Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etme süreci vefatıyla birlikte kapanmış oldu. Temel Karamollaoğlu'nun en başından beri durduğu nokta belli. AK Parti'nin bu yanlışları varken, Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu değil. Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı'ndan vazgeçeceğini düşünmüyorum.

GÖRÜŞME OLACAK

Yeni kurulan partilerin ismini bile duymak istemiyor sayın Erdoğan. Muhalefet partileri bir arada olduğu sürece Cumhur İttifakı bu seçimi kaybedecektir. Karamollaoğlu ne teklif edilirse edilsin kabul etmeyecek ama bir görüşme olacak. Temel Karamollaoğlu böyle bir talebini iletmişti. En azından yanlışları kendisine ifade etmek konusunda ama bu bir ittifak görüşmesi değil. Erdoğan ile Karamollaoğlu'nun bir hafta içinde görüşmesi söz konusu.