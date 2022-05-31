Erdoğan ve Katar Emiri'nin temelini attığı BMC’nin fabrikası sökülüyor!

31 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Sakarya Karasu’da deniz kenarında bulunan yaklaşık 2 bin 200 dönümlük Hazine arazisi BMC’ye 10 bin kişinin istihdam edileceği garantisiyle yaklaşık üç yıl önce 49 yıllığına hibe olarak verildi.

O dönem Ethem Sancak ile Katarlıların sahibi olduğu BMC'nin, 13 Ocak 2019 tarihinde Sakarya Karasu Fabrikası’nın temel atma törenine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılmıştı.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM MÜJDESİ VERİLMİŞTİ

Erdoğan temel atma töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer vermişti:

"222 hektar alan üzerine kurulan bu tesiste tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç ve motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunuyor. Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak BMC üretim üssü tüm etaplarıyla üretime geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yine tesisin bütün üniteleriyle hizmete girdiğinde ülkemiz ekonomsiine senelik 5 milyar dolarlık bir katma değer oluşturmasını bekliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız haricinde katar başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesine yıllık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

"2020'DE DEVREYE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Tabii biz bugün bölümler halinde inşa edilecek ve tamamı 2023 senesinde hizmete girecek bu devasa üretim üssünün 100 bin metrekarelik ilk fazının temelini atıyoruz. Temelini attığımız bu ilk bölümün inşallah 2019 sonuna kadar tamamlanmasını ve 2020 başında devreye girmesini bekliyoruz. Ne dediler Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu, üretim durdu. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de devam ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler, bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar, isteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir. Böylece Sakarya Karasu’ya şehrimizle birlikte tüm Türkiye’nin iftihar kaynağı olacak muhteşem bir yatırım tesisini kazandırmış olacağız..."

O dönem BMC Yönetim Kurulu Üyesi olan Taha Yasin Öztürk ise “Karasu’da gelecek 50 yılı inşa ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma ile 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp, 2020 yılı başında faaliyete geçecektir” demişti.

FABRİKA İNŞAATININ SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

2021 yılının haziran ayında BMC’nin Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait yüzde 50.1’lik hissesi resmen Tosyalı Holding’e satıldı. BMC’yi devralan Tosyalı Holding ise Karasu’da firmaya tahsisli araziye yatırım yapmaktan vazgeçti. Tosyalı’nın kararının ardından fabrika inşaatının söküm çalışmaları başladı. Fabrika parçalarının kamyonlarla Ankara’nın Kahramankazan ilçesine götürüleceği öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün konuya ilişkin görüşlerini Cumhuriyet.com.tr’den Mehmet Oflaz ile paylaştı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOYGUNLARINDAN BİRİ"

Özkoç, "Milli tanka ne olduysa, Tank Palet Fabrikası'na ne olduysa, Erdoğan'ın temelini attığı, '10 bin kişiye istihdam sağlayacak, 5 milyar dolar katma değer yaratacak, 2020'de faaliyete geçecek' dediği üretim üssüne de aynı şey oldu. Herşey yalan çıktı. BMC, bunca teşvik ve bunca kayırmaya karşı bir değer yaratamadı. Erdoğan devlet imkanlarıyla besledi, büyüttü ve ortaya çıkan sonuç 'kandırıldım' hikayesi. Burada asıl önemli nokta; Erdoğan'ın, BMC ile nasıl bir ilişkisi olduğudur" ifadelerine yer verdi.

CHP'li Özkoç, "Erdoğan, neden Ethem Sancak'ı BMC'yi almakla görevlendirdi? Neden BMC için bizzat Katar Emiri'ni aradı, kefil oldu? 2014'te TMSF'den arsa değerinin yarısına 751 milyon liraya alınan BMC'nin yarı hissesi, nasıl bir ay sonra 300 milyon dolara Katar ordusuna satıldı? Neden hiçbir tecrübesi yokken Milli Tank ihalesi verildi? Neden Tank Palet Fabrikası 5 kuruş bedelsiz çekildi, 2 milyon metrekare hazine arazisi 1,5 milyar lirayı aşan teşvik sağlandı? Talip Öztürk ve Ethem Sancak'ın hisseleri Tosyalı'ya neden ve nasıl 480 milyon dolara satıldı? Parayı Cebine koyanlar ne yaptı? Neden Ethem Sancak hain ilan edildi ve paralar şimdi nerede?" diye sordu.

Özkoç açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından bir tanesidir. Milyonlarca dolar vurgun yapanlar, tüm muhataplarıyla birlikte bunun hesabını verecek ve biz milletin iktidarında, Türkiye'yi açlığa, yoksulluğa, işsizliğe sürükleyen tüm vanaları kapatacağız, bütün talana son vereceğiz."

"HESABINI SORACAĞIZ"

BMC'ye tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç fabrikası, motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası üretimi için 2 bin 200 dönümlük denize sıfır arazi tahsis edildiğini belirten Üstün, "BMC, Türkiye Tasarruf Mevduat Fonu'na (TMSF) devredildikten sonra 300 milyon dolar karşılığında 2014 yılında Ethem Sancak'a devrildi" ifadelerine yer verdi.

BMC fabrikasının söküldüğü araziye konut yapılacağı iddiaları üzerinde duran Gelecek Partili Üstün Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya şöyle seslendi:

"Bu araziyi ne zaman gerçek sahibi olan Karasululara, Sakaryalılara ve Tür milletine iade edeceksin? Sen itibarlı bir işadamısın, geçmişi temizleyecek biri olma. Araziyi sahiplerine iade et. Bu arazide üretim değil konut, otel yapılacağını duyuyoruz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Burası, tank yapılmak üzere milletim imkanlarından alınarak size verildi. Tank üretmeyecekseniz derhal devredin. İktidara geldiğimizde hukuk ve mahkemeler yoluyla bu arazinin santimetresini dahi sizde bırakmayacağız ve hesabını soracağız."

İşte o görüntüler: