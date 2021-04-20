Ethem Sancak BMC'deki hisselerini Katarlılara satıyor
Tosyalı Holding'in Katar ortaklığı, Ethem Sancak'ın BMC'deki yüzde 25 hissesini almak için görüşmeler yapıldığı belirtti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini "Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun" sözleriyle ifade eden Star Medya Grubu'nun sahibi Ethem Sancak'ın BMC'deki hisseleri Katar ortaklığına satılıyor.
Tosyalı Holding'in Katar ortaklığı, Sancak'ın BMC'deki yüzde 25 oranındaki hissesinin alımı için görüşmeler yaptı.
Fotoğraf: Blooomberg
Bloomberg'in haberine göre; Tosyalı, BMC'nin yüzde 25 hissesini kontrol eden Ethem Sancak ile hisse alımı için görüşmeler yapıyor. Şirketin yüzde 49,9'u Katar'ın kontrolü altındayken, yüzde 25,1'i de Öztürk Ailesi'ne ait.
Haberle ilgili olarak Tosyalı ve Sancak Bloomberg'in yorum talebini reddetti.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Çukurova Holding'ten yönetimini devraldığı BMC, 2014 yılında düzenlenen ihaleyle 751 milyon TL'ye Ethem Sancak'a devredilmişti. Sancak, daha sonra şirketin yaklaşık yarısını Katarlılara satmıştı. BMC, yeni sahiplik altında zırhlı araçlar ve tank üretimine odaklanmıştı.
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