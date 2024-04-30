Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde görüşecek.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Erdoğan ile Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü görüşeceğini açıklamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Erdoğan-Özel görüşmesi saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde olacak.
CHP lideri Özel görüşmenin yerine ilişkin Çankaya Köşkü'nü ifade etmişti. AKP kaynakları ise görüşmenin Beştepe'de olabileceğini işaret etmişti.
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