Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 18:03
Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Erdoğan ile Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü görüşeceğini açıklamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Erdoğan-Özel görüşmesi saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde olacak. 

CHP lideri Özel görüşmenin yerine ilişkin Çankaya Köşkü'nü ifade etmişti. AKP kaynakları ise görüşmenin Beştepe'de olabileceğini işaret etmişti. 


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